Вибухи на трасі Київ-Чоп біля Березини: двоє загиблих, 82 поранених

Як повідомив у відеозверненні начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Facebook

Увечері 2 липня 2025 року, неподалік села Березина Житомирського району, на міжнародній трасі Київ-Чоп сталися два вибухи. Ця трагедія призвела до загибелі двох осіб, а кількість поранених зросла до 82. Внаслідок вибухів постраждало понад 100 приватних житлових будинків.

Про ситуацію 3 липня в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

“Станом на ранок 3 липня в дійсності ми маємо двох загиблих людей. Тіло однієї із них деблокували вночі рятувальники. На щастя, більше загиблих немає. Кількість травмованих зросла до 82, 38 із яких перебувають у лікарнях із травмами середнього ступеню важкості. Четверо травмованих у лікарнях – діти. Серед постраждалих – громадянин Японії.” – Віталій Бунечко

Віталій Бунечко також повідомив, що протягом ночі на місці події працювала оперативно-слідча група, і правоохоронці продовжують свою роботу для з’ясування обставин трагедії.

Керівник ОВА зазначив, що в селі Березина внаслідок вибухів було пошкоджено понад 100 приватних житлових будинків, з яких приблизно чверть зруйновані повністю. Наразі в громаді працюють комісії, які обстежують зруйновані садиби для оцінки вартості пошкодженого майна.

Віталій Бунечко також додав, що 3 липня він спілкувався з представниками Офісу президента України та урядовцями, які підтвердили, що компенсації за втрачене житло та майно будуть виплачуватися з державного бюджету. Також планується залучення коштів із місцевих бюджетів для допомоги постраждалим.

Пожежу на місці вибухів вдалося повністю ліквідувати, а рух міжнародною трасою М-06 Київ – Чоп відновлено.