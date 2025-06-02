Затримання за продаж посади керівника державного підприємства НААН

Про це повідомляє Київська міська прокуратура

Два чоловіки були затримані правоохоронцями за підозрою у спробі продати посаду керівника державного підприємства за 500 тисяч доларів. Це підприємство є частиною Національної академії аграрних наук України (НААН). Інформацію про затримання надали Київська міська прокуратура та столична поліція.

Слідство встановило, що підозрювані переконали свого знайомого у наявності зв’язків з керівництвом НААН, що дозволяло їм обіцяти призначення на посаду керівника одного з державних підприємств у Волинській області. Вартість цієї послуги становила 500 тисяч доларів.

Державне підприємство, про яке йдеться, володіє земельними ділянками площею понад 2 тисячі гектарів, які можуть бути використані в комерційних цілях. Організатори схеми стверджували, що інвестиції в призначення швидко окупляться.

Затримання відбулося під час передачі грошей. Обом підозрюваним було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 мільйони гривень.

Згідно з законодавством, їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.