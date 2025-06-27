Річниця ракетного удару по кафе RIA у Краматорську: пам’ять та суд

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні виповнюється два роки з того жахливого дня, коли російські війська завдали ракетного удару по кафе RIA у Краматорську. 27 червня 2023 року внаслідок цього обстрілу загинули 13 людей, а 64 отримали поранення. Корегувальник удару, Володимир Синельник, отримав довічний вирок і наразі відбуває покарання у дніпровській колонії. Після підтвердження вироку в апеляційному суді він висловив бажання бути обміняним на території РФ або на тимчасово окупованих територіях України.

Напередодні роковин трагедії на місці події встановлено світлини загиблих, квіти, сувеніри та синьо-жовтий прапор. Родичі, друзі та місцеві жителі приходять сюди, щоб вшанувати пам’ять тих, хто загинув.

Два роки тому, близько пів на восьму вечора, у піцерії RIA перебували відвідувачі. Ракетний удар стався в той момент, коли люди збиралися у закладі. Пошукова операція тривала півтори доби, а рідні чекали новин про своїх близьких, які опинилися під завалами.

Олександр Качура, один з очевидців, розповів, що запізнився на зустріч з друзями у кафе, і саме це врятувало йому життя.

“Ми повинні були зустрітися у цьому кафе, але трішки я запізнився і таким чином вижив.” – Олександр Качура

В момент вибуху чоловік перебував у Богородичному. Друзі почали дзвонити йому, дізнавшись про обстріл, і він одразу вирушив на місце трагедії. Там він побачив багато диму, розбиту автівку, яку чоловіки намагалися виштовхати, щоб не заважати пожежній машині. Швидка забирала загиблих, а місцеві жителі допомагали рятувальникам розбирати завали.

Сьогодні кафе RIA виглядає як руїна: залишки плит, арматури, меблів і посуду. Епіцентр вибуху знаходився в одному з приміщень закладу, де часто сиділи відвідувачі.

Того трагічного дня загинули 13 людей, а 64 отримали поранення. Місцеві жителі досі пам’ятають цю трагедію і висловлюють співчуття родинам загиблих.

“Це не вимовити словами та не передати ніякими почуттями. Тільки співчуття всім тим, хто загубив своїх рідних.” – Олена, жителька Краматорська

27 червня 2023 року російська армія завдала ракетного удару по центру Краматорська. Піцерія стала епіцентром вибуху, де перебували відвідувачі та працівники. Останньою, тринадцятою жертвою, стала письменниця Вікторія Амеліна, яка померла 1 липня 2023 року у лікарні.

Того ж дня СБУ затримала ймовірного навідника, якому пізніше оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. 4 квітня 2024 року його засудили до довічного ув’язнення за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Під час суду він також висловив бажання бути обміняним і переданим на територію РФ або на тимчасово окуповані території України.