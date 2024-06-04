Про це сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
За словами речника Міноборони, вручення повістки пов’язано з тим, що людина може перебувати у розшуку через порушення правил військового обліку і також може бути направлена на ВЛК.
Натомість українцям за кордоном, які оновили свої дані онлайн, треба особисто прийти до ТЦК, якщо вони мають статус «у розшуку» або порушили правила обліку. Наприклад, знялися з обліку в одному місці та не стали в іншому. Або юнакам, які виїхали за кордон до досягнення 17-річного віку і досі не стали на облік в ТЦК – це можна зробити тільки особисто, в Україні.
«Ми розуміємо, що невеликий відсоток українців, які перебувають зараз за кордоном, можна залучити до мобілізаційних процесів, що не всі планують повертатися до України. Утім, я нагадаю: українці, які перебувають за кордоном, залишаються нашими громадянами і, відповідно, на них розповсюджується законодавство», – сказав Лазуткін.
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