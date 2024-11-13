Народного депутата Миколу Тищенка помітили на прогулянці в Києві - він заперечує відповідні заяви.

Про це повідомив Сергій Стерненко у своєму Telegram.

Вчора, 12 листопада, Київський апеляційний суд залишив його під цілодобовим домашнім арештом. Це рішення було прийняте після розгляду апеляційної скарги захисту, яка намагалася оскаржити ухвалу Печерського районного суду Києва від 19 вересня.

Тищенка підозрюють у незаконному позбавленні волі військовослужбовця в Дніпрі. Суд відмовився змінити запобіжний захід на м’якший, залишивши без задоволення апеляцію його адвокатів.

Згідно з рішенням, Тищенко зобов’язаний носити електронний засіб контролю, який має забезпечити виконання умов арешту.

Вихід Тищенка з дому під час дії цілодобового арешту викликає питання щодо дотримання умов його запобіжного заходу та реакції відповідних органів.

Однак, Микола Тищенко заперечив заяви, щодо його незаконного перебування на вулиці.

“Йду в суд виборювати правду, бо сьогодні такий час, що правда сама себе не захистить. Ми захистимо з вами, бо ми українці – правда на нашому боці, ми переможемо!”, – сказав Тищенко.

Також він додав, що навіть шлях від його дому до суду стає головною сенсацією в країні. Він подякував усим, хто не забуває про нього, слідкуючи за кожним його кроком.