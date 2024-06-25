Про це повідомляють ЗМІ.

Миколі Тищенку, народному депутату України, обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту протягом двох місяців.

Арешт народного депутата означає, що він не матиме можливості брати участь у засіданнях Верховної Ради України.

Нагадаємо, що народному депутату Миколі Тищенку повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі після конфлікту з ексвійськовим у Дніпрі.

За даними слідства, 20 червня група людей за вказівкою Тищенка змовилися та застосували силу, протиправно позбавивши волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. При цьому вони завдали йому тілесних ушкоджень та незаконно утримували протягом певного часу.

Крім нардепа, про підозру повідомили ще одній людині, яка брала участь у протиправних діях. Зараз також тривають заходи з встановлення інших причетних до нападу на колишнього військового.