Про це повідомляє пресслужба Державної міграційної служби.
“У Черкаську область цього тижня масово прибувають паломники-хасиди для святкування з 2 до 4 жовтня в місті Умань Рош га-Шана — юдейський нового року. У місті вже посилено заходи безпеки. Наразі в Умань уже приїхало близько п’яти тисяч паломників”, — йдеться в повідомленні.
Як зазначили у відомстві, з 23 вересня в Умані запрацював особливий режим в’їзду та виїзду з міста. Зокрема, встановлено пересувний ситуаційний центр, який технічно оснащений для контролю та безпеки на вулицях під час святкувань.
“У посиленому режимі працює патрульна поліція та інші правоохоронні відомства. До Умані прибули поліцейські з Ізраїлю. Разом з українськими колегами вони несуть службу в місцях проживання та паломництва хасидів”, — зазначили в ДМС.
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