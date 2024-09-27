У п’ятницю, 27 вересня, в Умань на Черкащині на святкування єврейського Нового року вже прибули близько п’яти тисяч паломників-хасидів.

Про це повідомляє пресслужба Державної міграційної служби.

“У Черкаську область цього тижня масово прибувають паломники-хасиди для святкування з 2 до 4 жовтня в місті Умань Рош га-Шана — юдейський нового року. У місті вже посилено заходи безпеки. Наразі в Умань уже приїхало близько п’яти тисяч паломників”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, з 23 вересня в Умані запрацював особливий режим в’їзду та виїзду з міста. Зокрема, встановлено пересувний ситуаційний центр, який технічно оснащений для контролю та безпеки на вулицях під час святкувань.

“У посиленому режимі працює патрульна поліція та інші правоохоронні відомства. До Умані прибули поліцейські з Ізраїлю. Разом з українськими колегами вони несуть службу в місцях проживання та паломництва хасидів”, — зазначили в ДМС.