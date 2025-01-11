Про це пише видання LRT.
“У нас є інформація, що ми доставили безпілотники – деякі в жовтні, деякі в листопаді, і ми поки не маємо інформації, що дрони вже в Україні”, – розповів керівник компанії-виробника дронів RSI Europe Томас Мілашаускас.
Інші компанії-виробники також не мають інформації щодо постачання безпілотників в Україну.
Колишній міністр оборони Лаурінас Кашчюнас звинувачує бюрократію у тому, що Україна не отримала своєчасно дрони, оскільки для того, щоб товар потрапив у кінцевий пункт, необхідно пройти “6 кроків”.
“Бюрократія така, що є склади, оборонне агентство має формально передати [дрони] армії, уряд має прийняти рішення передати це Україні, а вже потім Україна має це транспортувати. Це означає, що ви повинні рухатися якомога швидше під час кожного кроку”, – пояснив Кашчюнас.
Він визнав, що насправді ці кроки є логічними, але зупинка на якомусь із них означає, що “застрягає все”.
Тим часом Мілашаускас наголошує, що поки зброя лежить на складах – Україна зазнає втрат, які могли б бути меншими за своєчасного надходження дронів на фронт.
“Шкода очевидна – в Україні не вистачає безпілотників, мільйонний дефіцит, і якщо безпілотників немає в руках солдатів, значить, вони втрачені – Україна зазнає втрат більше, ніж мала б”, – сказав керівник компанії-виробника дронів.
Міністерство оборони Литви запевняє, що закуплені безпілотники найближчим часом все ж таки будуть доставлені в Україну.
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