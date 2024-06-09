Кремль змусив значну кількість мігрантів та іноземних студентів брати участь у війні проти України, співпрацюючи з російськими військами. Особливо це стосується наступу на Харківщині.

Про це пише Bloomberg.

За словами офіційних осіб, російські чиновники використовують тактику, яка полягає в погрозах не продовжувати візи африканським студентам і працівникам, якщо вони не приєднаються до російської армії на війні проти України.

Деякі африканці, які перебували в Росії з робочими візами, були затримані та змушені обрати між депортацією чи бойовими діями. Деяким із них вдалося підкупити чиновників, щоб залишитися в країні та уникнути військової служби.

За словами європейського чиновника, російська практика відправляти мігрантів і студентів на війну під примусом почалась з початку повномасштабного вторгнення. Ці війська зазнають високих втрат, оскільки часто ризикують у наступальних маневрах для захисту більш навчених підрозділів. Російське МЗС не відповіло на запит щодо коментарів щодо цієї інформації.

Росія активно залучає іноземних найманців у свою армію шляхом проведення глобальної вербувальної кампанії, яка охоплює не менше ніж 21 країну, включаючи кілька країн Африки. З метою залучення нових солдатів за контрактом, кампанія пропонує їм вигідні бонуси та зарплати.

Вербувальники спеціально звертаються до мігрантів і студентів, які раніше шукали роботу в Росії, і в деяких випадках обманом примушують їх навчатися та відправляти на фронт, надаючи обіцянки прибуткової роботи.