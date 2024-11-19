Сьогодні розпочалася тисячна доба повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України. Українські військові продовжують героїчно захищати країну, тримаючи оборону на лінії фронту понад 1000 кілометрів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За останню добу зафіксовано 143 бойових зіткнення, що підтверджує активність ворога на багатьох напрямках. Російські війська завдали двох ракетних ударів, здійснили 77 авіаційних атак із застосуванням 123 керованих авіабомб (КАБів) і понад 4900 артилерійських обстрілів, включно зі 152 залпами з реактивних систем.

Українські військові завдали дев’ять ударів по місцях дислокації російських підрозділів, знищили пункт управління дронами, артилерійську установку, два склади матеріально-технічних засобів, станцію радіоелектронної боротьби “Житель” та два важливі об’єкти противника.

Найгарячіші напрямки:

Харківський напрямок : Відбулося шість бойових зіткнень у районі Вовчанська.

: Відбулося шість бойових зіткнень у районі Вовчанська. Куп’янський напрямок : За добу зафіксовано дев’ять атак, зокрема поблизу Кругляківки та Лозової.

: За добу зафіксовано дев’ять атак, зокрема поблизу Кругляківки та Лозової. Лиманський напрямок : Ворог шість разів атакував позиції біля Новолюбівки, Торського та Білогорівки.

: Ворог шість разів атакував позиції біля Новолюбівки, Торського та Білогорівки. Торецький напрямок : Українські захисники відбили чотири атаки неподалік Торецька та Щербинівки.

: Українські захисники відбили чотири атаки неподалік Торецька та Щербинівки. Покровський напрямок : Відбито 38 штурмів у районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки.

: Відбито 38 штурмів у районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки. Курахівський напрямок : За добу ворог здійснив 30 атак біля Берестків, Сонцівки, Вознесенки, Дальнього, Єлизаветівки, Катеринівки та Антонівки.

: За добу ворог здійснив 30 атак біля Берестків, Сонцівки, Вознесенки, Дальнього, Єлизаветівки, Катеринівки та Антонівки. Времівський напрямок : Проведено 14 штурмів неподалік Трудового, Роздольного, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки.

: Проведено 14 штурмів неподалік Трудового, Роздольного, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. Придніпровський напрямок : Вісім бойових зіткнень в острівній зоні дельти Дніпра завершилися безуспішно для ворога.

: Вісім бойових зіткнень в острівній зоні дельти Дніпра завершилися безуспішно для ворога. Сіверський, Краматорський, Гуляйпільський, Оріхівський напрямки : Ситуація залишається стабільною.

: Ситуація залишається стабільною. Волинський та Поліський напрямки: Ознак наступальних угруповань ворога не зафіксовано.

За минулу добу українські сили знищили 1610 окупантів, 17 танків, 33 броньовані машини, 46 артилерійських установок, 38 дронів, одну крилату ракету, 120 автомобілів і 17 одиниць спеціальної техніки.

Сили оборони України також продовжують завдавати втрат ворогу на території Курської області, водночас авіація росіян завдає ударів по власних позиціях, що свідчить про внутрішній хаос у їхніх військах.