Кожен українець зможе надіслати 1000 грн, нараховані за програмою зимової «єПідтримки», щоб допомогти армії через благодійні фонди та волонтерські організації.

Про повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко, йдеться на сайті Мінекономіки.

«Я бачу правильну комунікацію від військового середовища — якщо ти не знаєш як витратити тисячу, або вона тобі не потрібна — відкрий картку “Національний кешбек” та задонать на ЗСУ. Фонд “Повернись живим” вже активно закликає до того, щоб Національний кешбек став національним донатом. Рішення витрачати єПідтримку на армію надзвичайно важливе, бо, на жаль, зараз рівень донатів нижчий ніж на початку вторгнення»,— сказала вона.

За її словами, сектор оборони та зарплати військових — це основний пріоритет для фінансування. Завдяки зимовій програмі єПідтримка кожен, хто отримає 1000 грн від держави — зможе підтримати цими коштами армію через благодійні фонди та волонтерські організації.

Нагадаємо, Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, що передбачає тисячу гривень на людину. Кошти надходитимуть на картку «Національний кешбек», яку на сьогодні можна відкрити у 12 банках, після чого потрібно активувати у “Дії”.

Їх можна буде витратити упродовж 2025 року на оплату комунальних та інших послуг, зокрема транспортних, на культурні послуги, купівлю українських книг та донати. Також окремо Президент доручив уряду опрацювати включення українських ліків в програму.