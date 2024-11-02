Андрій Єрмак

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“Маємо знищувати виробництва і бази зберігання шахедів. Економічний та дипломатичний тиск наших партнерів на РФ недостатній для того, щоб припинити цей щоденний терор в інші способи”, — зазначив Єрмак.

На думку очільника Офісу Президента, світ не звертає особливої уваги на появу загрози з боку Північної Кореї, а відсутність належної на це реакції є “доволі дивною”.

“Доволі дивно, що світ закриває очі на зростання агресивних проявів КНДР. Військові на території Європи, запуски ракет — якщо закривати очі, то в один момент реальність може боляче постукати у двері”, — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації днями підтвердили перебування 3000 військових КНДР на території Курської області РФ.