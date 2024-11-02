Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вважає, що західні партнери роблять недостатньо, аби зупинити щоденні російські атаки БпЛА на Україну. Саме тому ми маємо самостійно знищувати на території противника виробництво та бази складування ударних безпілотників.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“Маємо знищувати виробництва і бази зберігання шахедів. Економічний та дипломатичний тиск наших партнерів на РФ недостатній для того, щоб припинити цей щоденний терор в інші способи”, — зазначив Єрмак.

На думку очільника Офісу Президента, світ не звертає особливої уваги на появу загрози з боку Північної Кореї, а відсутність належної на це реакції є “доволі дивною”.

“Доволі дивно, що світ закриває очі на зростання агресивних проявів КНДР. Військові на території Європи, запуски ракет — якщо закривати очі, то в один момент реальність може боляче постукати у двері”, — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації днями підтвердили перебування 3000 військових КНДР на території Курської області РФ.