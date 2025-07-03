Тайсон Ф'юрі повертається для трилогії з Олександром Усиком у 2026 році

Цю інформацію підтвердив саме боксер у своєму дописі на сторінці в Instagram-сторінці Тайсона Ф’юрі

Тайсон Ф’юрі, відомий британський боксер, оголосив про своє бажання повернутися на ринг для проведення бою з українцем Олександром Усиком. Цю новину він підтвердив у своєму пості на Instagram.

Ф’юрі завершив свою кар’єру після другого поєдинку з Усиком, в якому програв одностайним рішенням суддів, втративши шанс стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.

На початку липня Туркі Аль аш-Шейх, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг, повідомив, що досяг угоди з Ф’юрі про його повернення на ринг. Він також натякнув, що це повернення може бути пов’язане з трилогією проти Усика.

«Циганський король» повернеться. Я розмовляв з ним, і він мені пообіцяв, що буде на Riyadh Season у 2026 році… Нам треба влаштувати полювання на кролика – Туркі Аль аш-Шейх

Невдовзі після цього Ф’юрі підтвердив свої наміри повернутися на боксерський ринг, зокрема, для третього поєдинку проти Усика.

18 квітня 2026, стадіон «Вемблі». Трилогія – Тайсон Ф’юрі

Ф’юрі вже двічі зазнав поразки від Усика у титульних боях. Перший раз це сталося у травні 2024 року, коли українець переміг британця роздільним рішенням суддів, ставши абсолютним чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBF. Через сім місяців Усик знову здобув перемогу над Ф’юрі, цього разу одностайним рішенням суддів, захистивши свої титули WBA, WBO та WBC. Обидві поразки стали першими в професійній кар’єрі Ф’юрі.

Водночас Усик готується до реваншу з Даніелем Дюбуа, в якому на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу. Цей поєдинок заплановано на суботу, 19 липня.