Попри зрив переговорів у Стамбулі, Україна продовжувала вести таємні переговори з Росією у 2022 році, що призвело до певних позитивних результатів.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв’ю The Washington Post.

“На секретних переговорах 2022 року було кілька напрямів переговорів через міжнародних партнерів. Результатом цих зусиль став “гуманітарний коридор”, який дав змогу 400 тис. людей залишити окуповану Росією територію, обмін військовополоненими, політв’язнями та пораненими солдатами, а також угода про експорт зерна, яка дала змогу Україні відновити постачання Чорним морем”, – сказав міністр.

Він додав, що США завжди знали про ці перемовини, адже “ми завжди консультувалися за кожним напрямом”.