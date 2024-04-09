У 2023 році лідери сфери азартних ігор в Україні заробили 54,92 мільярда гривень. Це у 28 разів більше, ніж роком раніше — 1,94 мільярда гривень.

Про це повідомляє сервіс аналізу публічних даних Opendatabot.

До топу потрапили 9 інтернет-казино, двоє з яких ще й займаються букмекерською діяльністю, та 1 лотерейний оператор. Лідером стала компанія Спейсікс (бренд Cosmolot). Дохід компанії у 2023 році перевищив показники попереднього року в 51 раз, досягнувши 27,95 мільярда гривень. Найбільший приріст заробітків має компанія «Фавбет» (бренд FAVBET), яка наростила їх аж у 425 разів.

У 2022-му лише третина бізнесів з індексу Опендатабот змогли отримати прибуток — «Спейсікс», «Укр Гейм Технолоджі» та «Нейтів АППС». Але минулий рік був прибутковим для всіх компаній з топ-10.