Про це повідомляє “Голос Америки”, посилаючись на звіт Імміграційної та митної служби США.
Зростання числа депортованих пояснюється посиленою роботою американських дипломатів, які налагодили співпрацю з державами, котрі раніше не приймали своїх громадян.
Зокрема, спостерігається збільшення кількості депортаційних рейсів до країн Африки та Азії, де раніше таких рейсів майже не здійснювали.
Для порівняння, у 2019 році за президентства Дональда Трампа з країни було депортовано 267 тисяч осіб.
Підходи до міграційної політики Байдена та Трампа значно відрізняються. Зокрема, понад 80% депортацій за Байдена стосувалися мігрантів, затриманих на кордоні. Водночас операції з пошуку нелегальних мігрантів всередині країни не є пріоритетом його адміністрації.
Загалом, за даними дослідників, в США перебуває близько 11 мільйонів нелегальних мігрантів.
Нагадаємо, Дональд Трамп, новообраний президент США, заявив про намір розпочати “найбільшу в історії США операцію з депортації” нелегальних іммігрантів одразу після вступу на посаду. Інавгурація президента відбудеться 20 січня.
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