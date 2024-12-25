Адміністрація президента США Джо Байдена в 2024 році депортувала більше 270 тисяч осіб до 192 країн, що є найвищим показником за останні 10 років.

Про це повідомляє “Голос Америки”, посилаючись на звіт Імміграційної та митної служби США.

Зростання числа депортованих пояснюється посиленою роботою американських дипломатів, які налагодили співпрацю з державами, котрі раніше не приймали своїх громадян.

Зокрема, спостерігається збільшення кількості депортаційних рейсів до країн Африки та Азії, де раніше таких рейсів майже не здійснювали.

Для порівняння, у 2019 році за президентства Дональда Трампа з країни було депортовано 267 тисяч осіб.

Підходи до міграційної політики Байдена та Трампа значно відрізняються. Зокрема, понад 80% депортацій за Байдена стосувалися мігрантів, затриманих на кордоні. Водночас операції з пошуку нелегальних мігрантів всередині країни не є пріоритетом його адміністрації.

Загалом, за даними дослідників, в США перебуває близько 11 мільйонів нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, Дональд Трамп, новообраний президент США, заявив про намір розпочати “найбільшу в історії США операцію з депортації” нелегальних іммігрантів одразу після вступу на посаду. Інавгурація президента відбудеться 20 січня.