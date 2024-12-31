З початку 2024 року українські рекрутингові центри отримали понад 32 тис. звернень від громадян, які цікавляться вступом до лав Збройних сил України. З них 7 198 осіб вже пройшли попередній етап відбору і наразі проходять процедуру оформлення документів для вступу до Сил оборони.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

За останній тиждень центри рекрутингу отримали 901 нове звернення. Важливо зазначити, що ці центри не роздають повістки, а проводять консультації з дотриманням конфіденційності.

На сьогодні в Україні працює 47 рекрутингових центрів, і вже відкрито два нових центри у Волинській та Житомирській областях.

“Наступного року ми плануємо розширювати мережу таких центрів. Головна їх перевага у тому, що вони забезпечують прозорий та зручний процес вступу на військову службу. Кожен, хто виявив бажання долучитися до Сил оборони, має можливість обрати спеціальність та місце служби, а також отримати розширений пакет пільг та соціальних гарантій, які поширюються навіть на членів їхніх родин”, – підкреслив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Найбільшу активність серед кандидатів виявляють жителі Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та міста Києва.

Центри рекрутингу пропонують більше 10 тис. вакансій у різних військових підрозділах, таких як ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба та СБУ.