Згідно з оцінками Бюро перепису населення США, до 1 січня 2025 року чисельність населення світу сягне 8,09 мільярда осіб. Протягом 2024 року кількість людей на планеті збільшилася на понад 71 мільйон, що відповідає зростанню на 0,9%. Попри це, темпи приросту трохи знизилися у порівнянні з 2023 роком, коли населення зросло на 75 мільйонів.

Про це повідомляє Associated Press.

“У січні 2025 року щосекунди у світі очікується 4,2 народження та 2,0 смерті”, – йдеться у повідомленні.

США також продемонстрували приріст населення. За підсумками 2024 року кількість жителів країни збільшилася на 2,6 мільйона і становитиме 341 мільйон на початок 2025 року.

“У Сполучених Штатах у січні 2025 року очікується одне народження кожні 9 секунд та одна смерть кожні 9,4 секунди. Крім того, міжнародна міграція додаватиме до населення країни одну людину кожні 23,2 секунди”, – повідомило Бюро перепису.

Узагальнюючи всі чинники, включно з народжуваністю, смертністю та міграцією, приріст населення США в січні 2025 року становитиме одну людину кожні 21,2 секунди.

За даними бюро, з початку 2020-х років населення Сполучених Штатів зросло майже на 9,7 мільйона осіб, що відповідає темпу зростання у 2,9%. Для порівняння, у 2010-х роках приріст населення США становив 7,4% – це найнижчий показник з 1930-х років.

Аналітики вважають, що уповільнення темпів зростання населення вказує на важливі демографічні зміни, які можуть вплинути на глобальні економічні й соціальні процеси у найближчі десятиліття.