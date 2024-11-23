Заступник міністра внутрішніх справ сказав, що із цієї кількості проваджень підозри вручено у 3797 з них, а 3212 вже направлені до суду.

Про це заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий розповів виданню “Дзеркало тижня”.

За словами посадовця, найбільшу кількість незаконної зброї правоохоронці вилучають у регіонах, які межують з районами ведення бойових дій.

Окрім цього, поліцейські виявляють торговців зброєю та злочинні організації, а також канали її розповсюдження. Зокрема за 10 місяців цього року правоохоронці вилучили 569 одиниць зброї, 1,5 тисячі гранат та майже 200 кг вибухівки.

Заступник міністра внутрішніх справ додав, що загалом наразі спостерігається негативна динаміка – у 2023 році правоохоронці вилучили 1567 одиниць автоматичної зброї проти 100 одиниць аналогічного виду у 2019.

Нагадаємо, що у червні 2023-го в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. Завдяки цьому реєстру, українці отримали можливість легше отримати дозвіл на придбання зброї, без необхідності відвідувати поліцію, шляхом подачі документів через “Єдине вікно громадянина” або у магазині з продажу зброї.