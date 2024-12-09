За даними Національного банку України, у період з січня по жовтень 2024 року Україна заробила на експорті товарів та послуг $46,35 млрд. Експорт збільшився на 10%, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться у дослідженні “Опендатабот”.

Повідомляється, що переважну частину заробленої суми, а саме 70% або $32,25 млрд, склав експорт товарів. Менше 30% або $14,09 млрд припало на експорт послуг.

Незважаючи на зростання, експорт все ще не досяг рівня 2021 року, коли загальний обсяг склав $65,15 млрд. У порівнянні з 2021 роком експорт 2024 року менший на 29%.

Продовольчі товари та ІТ: ключові сектори експорту

Серед вивезених товарів найбільшу частку складають продовольчі товари та сировина для їх виготовлення — 44% від усього експорту. Це на 14% більше, ніж у 2023 році, і в основному стосується сільськогосподарської продукції. Також на 14% зріс експорт металів, який становить 8% від загального обсягу експорту України, досягнувши $3,78 млрд.

Загалом обсяг експортованих товарів зріс на 12,7% порівняно з минулим роком. Втім це все ще у 1,6 раза менше, ніж у 2021 році. Експорт послуг цьогоріч склав $14,09 млрд. Це на 4% більше, ніж торік, але на такий же відсоток менше до 2021.

Частка ІТ-сектору серед усіх експортованих послуг склала 37,7%. Зараз заробіток українських ІТ-фахівців за рік знизився на 4,4% і становить 5,31 млрд грн.

Щомісяця експорт ІТ-послуг приносить $530 млн, що трохи менше за показник минулого року, коли він складав $555 млн. Найбільше прибутків ІТ-сектор отримав у 2022 році, коли місячний експорт досягав $600 млн.