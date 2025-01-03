За 2024 рік Україна змогла повернути з російського полону 1358 своїх громадян, серед яких як військові, так і цивільні особи.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Зеленський підкреслив, що кожен з цих людей має свою особливу долю, але їх об’єднує одна спільна радість — повернення додому.

“У цих людей неоднакова доля, але однакова радість – бути вдома. Кожен і кожна, заради кого працювала велика команда України”, — зазначив Президент.

Він також наголосив на важливості продовження роботи в цьому напрямку і зазначив, що в 2025 році Україна має зробити все можливе для того, щоб кількість таких успішних повернень була ще більшою.