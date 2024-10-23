За прогнозами, у 2025 році державний борг України вперше перевищить 100% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Цього року рівень заборгованості вже досягне 95,6% ВВП, і очікується, що у 2024 році він збільшиться до 106,6%. У найближчі роки борг, за базовим сценарієм, не опуститься нижче цього порогу, а у 2026 році виросте ще на 1% порівняно з 2025 роком. Проте до 2027 року можливе його скорочення до 102,6%.

Про це повідомив Міжнародний Валютний Фонд у своєму Меморандумі.

За негативним сценарієм, державний борг України вже цього року може досягти 97% ВВП і продовжить зростати в наступні роки. Зокрема, до 2025 року боргове навантаження може скласти 117,5% ВВП, у 2026 – 132,1%, а до 2027 року – 134,3%.

Серед основних ризиків, які можуть погіршити ситуацію, Міжнародний валютний фонд називає тривалість війни та її інтенсивність, включаючи атаки на енергетичну інфраструктуру, що негативно впливають на економіку України. Водночас затримки або недостатня фінансова підтримка міжнародних партнерів також можуть погіршити боргову ситуацію.

Фінансова підтримка та реструктуризація боргу

МВФ зазначає, що Україна успішно завершила реструктуризацію державного боргу на суму близько 20,5 млрд доларів, що дозволило знизити державний борг на 9 млрд доларів. Це стало можливим завдяки капіталізованим відсоткам і перегляду умов боргових зобов’язань. Крім того, країни G7 пообіцяли надати Україні 50 мільярдів доларів багаторічного фінансування, що також позитивно вплине на економіку.

Однак МВФ підкреслює, що для забезпечення фінансової стабільності Україна повинна продовжити структурні реформи, навіть якщо це призведе до певної соціальної напруги.

Зростання дефіциту бюджету та платіжного балансу

Згідно з базовим сценарієм, дефіцит платіжного балансу України до кінця 2023 року складе 14,9 мільярда доларів (8,1% ВВП). Проте за негативним сценарієм, цей показник може зрости до 19,6 мільярда доларів (10,7% ВВП). Наступного року очікується подальше збільшення дефіциту поточного рахунку до 27,1 мільярда доларів (14,3% ВВП) через високу залежність від імпорту, нестачу робочої сили в експортних секторах та обмежену грантову підтримку.

Додатковим фактором, що загострює економічну ситуацію, залишаються постійні атаки на енергетичну інфраструктуру, а також мобілізація значної частини населення і масове переселення громадян. Станом на цей рік понад 10,3 мільйона людей залишаються переміщеними в межах України або за кордоном.

Прогнози щодо зайнятості та відновлення економіки

Попри складну ситуацію, МВФ прогнозує зниження рівня безробіття. Якщо в 2023 році безробіття сягало високих рівнів, то в 2024 році очікується його скорочення до 14,2%. За умови завершення війни до кінця 2025 року, у 2026 і 2027 роках рівень безробіття може знизитися до 10,4% і 9,4% відповідно.

Також, у повоєнний період МВФ прогнозує загальне зниження реального рівня ВВП на 2% до 2027 року, з подальшою стабілізацією за умови інвестицій і реформ, необхідних для інтеграції України в ЄС.

Великі видатки бюджету та зростання валютних резервів

Державний бюджет України на 2025 рік передбачає видатки на рівні 59% ВВП, більшість з яких спрямовані на оборону. Дефіцит бюджету без урахування грантової підтримки становитиме 1,71 трлн гривень (близько 20% ВВП). Незважаючи на великий дефіцит, основні витрати буде покрито за рахунок підтримки міжнародних донорів.

Золотовалютні резерви України цього року мають зрости до 42,6 мільярда доларів, тоді як на кінець серпня вони становили 37,2 мільярда. За несприятливих обставин резерви можуть знизитися до 33 мільярдів доларів. У 2024 році резерви можуть зрости до 44,9 мільярда доларів за базовим сценарієм або скласти 35,2 мільярда доларів за негативним сценарієм.