Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Особливий акцент робимо на зростанні потужностей українського ОПК. Більше дронів, ракет, снарядів, артилерії, броньованої техніки”, – підкреслив прем’єр.

Також Шмигаль звернув увагу на перспективність розширення “данської моделі”.

Ця ініціатива передбачає замовлення міжнародними партнерами озброєнь в українських оборонних підприємствах для задоволення потреб Збройних Сил України.