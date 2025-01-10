Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Особливий акцент робимо на зростанні потужностей українського ОПК. Більше дронів, ракет, снарядів, артилерії, броньованої техніки”, – підкреслив прем’єр.
Також Шмигаль звернув увагу на перспективність розширення “данської моделі”.
Ця ініціатива передбачає замовлення міжнародними партнерами озброєнь в українських оборонних підприємствах для задоволення потреб Збройних Сил України.
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