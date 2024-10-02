В Українському інституті національної памʼяті заявили, що у 2025 році планують провести пошукові роботи жертв Волинської трагедії у Рівненській області. Зроблять це у відповідь на звернення поляків.

Про це йдеться в повідомленні УІНП.

Український інститут національної памʼяті повідомив, що цьогоріч почав отримувати звернення від польських громадян щодо можливості проведення пошуку та ексгумації останків членів їхніх родин. Зокрема, отримав запит щодо проведення таких робіт на території Рівненської області.

За результатами розгляду звернення, яке надійшло у вересні 2024 року, інститут має намір внести пошукові роботи на території Рівненської області до плану роботи та заходів на 2025 рік.

Голова УІНП Антон Дробович заявив, що Інститут схиляється до рішення взяти на себе роль координатора у проведенні пошукових робіт. Водночас польську сторону запросять у ролі спостерігача.

1 жовтня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до обговорення питання Волинської трагедії.

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також сказав, що без розв’язання питання Волинської трагедії Україна не зможе вступити до Євросоюзу. Тим часом президент Анджей Дуда критикував такі твердження, які, на його думку, «йдуть у річищі політики Володимира Путіна».