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У 2025 році збільшать фінансування оборонної промисловості

Україна збільшить фінансування оборонної промисловості в 2025 році, виділивши понад 55 мільярдів гривень на виробництво озброєння та військової техніки, що перевищує бюджет на ці потреби у 2024 році.

Вівторок, 12 листопада 2024, 13:39

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін.

Із загальної суми 54,55 мільярда гривень спрямують на:

  • розвиток виробництва;
  • впровадження нових технологій;
  • збільшення потужностей оборонних підприємств.

Це на 3,5 мільярда гривень перевищує бюджет 2024 року, який становив близько 51 мільярда.

Крім того, уряд виділить 500 мільйонів гривень на підтримку програми доступних кредитів для оборонних підприємств.

Ця програма дозволяє виробникам отримувати кредити під 5% річних, решту відсоткової ставки компенсує держава.

Теги: гроші, бюджет, війна, оборонна промисловість

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