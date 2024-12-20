Протягом 2024 року присутність НАТО в Україні значно зросла, потроївшись порівняно з попереднім роком. За словами голови Представництва НАТО в Україні Патріка Тернера, ця тенденція продовжиться й у 2025 році.

Про це він сказав в інтервʼю “Інтерфакс-Україна”.

Він підкреслив, що НАТО знаходиться в Україні вже 26 років у різних формах.

“Ви знаєте, що НАТО в тій чи іншій формі присутнє тут уже 26 років. Це були різні форми: Офіс зв’язку, Центр інформації та документації, але зараз ми є Представництвом НАТО. За цей рік присутність НАТО тут потроїлася, і ми плануємо ще більше посилити її наступного року”, — сказав Тернер.

Тернер пояснив, що рішення щодо посилення присутності були ухвалені на Вашингтонському саміті НАТО, а також до нього. За його словами, мета НАТО в Україні — представляти штаб-квартиру Альянсу та бути зв’язком між штаб-квартирою і Києвом.

У 2024 році кількість працівників Представництва НАТО в Україні складає приблизно 50 осіб, і до кінця 2025 року це число зросте на 20 осіб.