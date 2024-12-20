Про це він сказав в інтервʼю “Інтерфакс-Україна”.
Він підкреслив, що НАТО знаходиться в Україні вже 26 років у різних формах.
“Ви знаєте, що НАТО в тій чи іншій формі присутнє тут уже 26 років. Це були різні форми: Офіс зв’язку, Центр інформації та документації, але зараз ми є Представництвом НАТО. За цей рік присутність НАТО тут потроїлася, і ми плануємо ще більше посилити її наступного року”, — сказав Тернер.
Тернер пояснив, що рішення щодо посилення присутності були ухвалені на Вашингтонському саміті НАТО, а також до нього. За його словами, мета НАТО в Україні — представляти штаб-квартиру Альянсу та бути зв’язком між штаб-квартирою і Києвом.
У 2024 році кількість працівників Представництва НАТО в Україні складає приблизно 50 осіб, і до кінця 2025 року це число зросте на 20 осіб.
“Нині у нас орієнтовно 50 осіб, а наступного року додасться ще приблизно 20. Роботи дуже багато, тому нам потрібно продовжувати нарощувати нашу присутність”, – повідомили в НАТО.
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