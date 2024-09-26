Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці бригади.
Зазначається, що бійці 72- окремої механізованої бригади прагнуть розвіяти всі сумніви та думку псевдоекспертів, про те, що бригада вийшла з міста Вугледар.
“Наразі, попри важкі штурми й важкі обставини, ми на місці. Сьогодні 26 вересня 2024 року. Слава Україні!”, — йдеться у відео.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські окупаційні війська досягли нових успіхів у районі міста Вугледар Донецької області, що створює загрозу для міста з трьох боків.
- Росіяни зруйнували Вугледар і наступають на фланг, — ЦПД
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- Українські війська почали контратаку під Покровськом, — Forbes