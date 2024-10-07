Про це повідомила пресслужба бригади.

Бійці 72 ОМБр подякували колишньому комбригу Івану Вінніку “за стійкість, любов до особового складу, силу, мудрість, волю”.

“Бої за Бахмут, Павлівку, Вугледар, Микільське, Новомихайлівку, Водяне. Знов Вугледар. Період, який тривав більше двох років. Це час, коли ворог не зламав нас. Це бої, які об’єднали. Це шлях, котрий ми пройшли під керівництвом героя України та народного героя України полковника Івана Вінніка”, — йдеться в повідомленні.

Що відомо про нового комбрига

Олександр Охріменко родом із Вінницької області, народився 19 жовтня 1984 року. У 2006 році завершив навчання з відзнакою в Одеському інституті Сухопутних військ. З 2014 року бере участь у протистоянні збройній агресії РФ. У жовтні 2021 року його було призначено командиром 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого.

У липні минулого року колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив його начальником Одеського обласного територіального центру комплектування, на цій посаді він перебував до травня 2024 року.

У травні його звільнили з посади начальника Одеського обласного ТЦК та призначили начальником відділу фізкультурно-спортивної реабілітації Управління фізичної культури та фізкультурно-спортивної реабілітації командування Сухопутних військ.