Про це повідомила керівниця його кампанії Джен О’Меллі Діллон, цитує MSNBC.

“Безумовно, президент бере участь у цих перегонах, ви чули, як він говорив це знову і знову. Він найкраща людина, щоб кинути виклик Дональду Трампу”, — заявила вона.

Діллон також розкритикувала високопоставлених демократів за те, що вони зосереджені на своєму політичному майбутньому, а не на підтримці Байдена.

У свою чергу, директор кампанії по роботі зі штатами Ден Каннінен у коментарі NBC зазначив, що виборці, як і раніше, хочуть бачити кандидатом від демократів саме Байдена.

“Хоча виборці постійно згадують вік президента Байдена, коли з ними зв’язуються, наші цільові виборці – як повторно залучені, так і ті, хто вагається, – як і раніше, планують голосувати за нього, даючи зрозуміти, що дебати не нашкодили цій підтримці”, — повідомив Каннінен.

Він додав, що наразі штаб не має жодних планів щодо альтернативного кандидата.