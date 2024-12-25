Сьогодні, 25 грудня, в Балтійському морі обірвався підводний електрокабель, що з'єднує Фінляндію та Естонію. Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що влада зберігає пильність і розслідує ситуацію, але зазначив, що обрив не вплине на електропостачання Фінляндії.

Про це він написав у соцмережі Х.

Кабель EstLink 2 має потужність 650 мегават і є важливою складовою енергетичної інфраструктури регіону.

Операційний менеджер фінського оператора електромереж Fingrid Арто Пахкін зауважив, що ймовірність диверсії не можна виключити, але на даний момент вивчається ситуація.

Частина команди Fingrid вже обстежує підстанцію, інша — територію між підстанцією та морем, а решта працює над перевіркою самого підводного кабелю.

Пахкін обіцяє надати додаткову інформацію, коли знайдуть причину.