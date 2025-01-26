Наразі є підстави вважати, що пошкодження пов’язане із зовнішнім впливом.

Про це повідомляє LSM.

Військово-морські сили ЗС Латвії отримали інформацію від LVRTC про пошкодження оптичного кабелю Вентспілс-Готланд, виявлені у виключній економічній зоні Швеції і негайно направили патрульний корабель для виявлення ймовірно причетного до аварії судна.

ВМС зв’язалися з союзниками по НАТО, включаючи Швецію, щодо інциденту, і проводять постійний обмін інформацією. Морський оперативний центр провів аналіз руху суден у районі прориву кабелю.

У орієнтовному районі пошкодження підводної інфраструктури виявлено два кораблі, які перебували за межами територіального моря та виключної економічної зони Латвії. Розслідування обставин події триває.

Організація продовжує надавати послуги передачі, використовуючи інші маршрути, однак можливе уповільнення швидкості, хоча в основному це не вплине на кінцевих користувачів у Латвії.

У співпраці з технологічними партнерами LVRTC виконала перевірку роботи системи, а також вимірювання в мережі з обладнання у Вентспілсі.

“Наразі є підстави вважати, що кабель суттєво пошкоджений і що пошкодження пов’язане із зовнішнім впливом”, — заявила Вінета Спругайн, керівниця відділу корпоративного зв’язку LVRTC.

Мовник повідомив про інцидент відповідальним відомствам. Зважаючи на те, що кабель лежить на глибині понад 50 метрів, конкретний вид пошкодження можна буде встановити лише з початком ремонтних робіт.

LVRTC веде переговори з компанією, яка може технічно забезпечити ремонт підводного кабелю. У центрі зазначають, що це іноземна компанія з великим досвідом виконання таких технологічно складних завдань.

Прем’єр-міністерка Евіка Сіліня у зв’язку з цією аварією скликала відповідальних міністрів і керівників служб.

“Продовжуємо співпрацювати з НАТО і країнами регіону Балтійського моря, щоб з’ясувати обставини і розслідувати подію”, – проінформувала вона.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна допоможе у розслідуванні чергового пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі.