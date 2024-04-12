Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Клименко зауважив, що поліція спільно з працівниками ТЦК може працювати на вулиці, але вручення повісток про військовий обов’язок може здійснювати лише військовий працівник або спеціалізований працівник ТЦК.
“І ми спільно працюємо на блокпостах. У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК”, — сказав Клименко.
Він також зазначив, що поліція проводить розшук українців, які ухиляються від мобілізації після отримання повістки.
Проте, це робиться лише відповідно до письмового звернення працівників ТЦК, і адміністративні протоколи у цій справі складаються виключно працівниками ТЦК.
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