У базах поліції є дані про сотні тисяч громадян, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби.

Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Клименко зауважив, що поліція спільно з працівниками ТЦК може працювати на вулиці, але вручення повісток про військовий обов’язок може здійснювати лише військовий працівник або спеціалізований працівник ТЦК.

“І ми спільно працюємо на блокпостах. У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК”, — сказав Клименко.

Він також зазначив, що поліція проводить розшук українців, які ухиляються від мобілізації після отримання повістки.

Проте, це робиться лише відповідно до письмового звернення працівників ТЦК, і адміністративні протоколи у цій справі складаються виключно працівниками ТЦК.