У столиці Сербії, Белграді, понад 30 тисяч осіб вийшли на акцію протесту, вимагаючи покарання для винних у трагедії на залізничному вокзалі в Новому Саді, де внаслідок обвалу покрівлі 1 листопада загинули 15 людей.

Про це пишуть Euronews та Balkan Insight.

Протест розпочався 22 грудня з хвилини мовчання в пам’ять про загиблих, після чого демонстранти почали свистіти і гудіти. За оцінкою Міністерства внутрішніх справ Сербії, участь у заході взяли близько 28–29 тисяч людей. Протест підтримали фермери, актори, студенти та жителі інших регіонів Сербії.

Президент Сербії Александр Вучич закликав до “суворого покарання” осіб, відповідальних за трагедію. Однак протестувальники звинувачують у обвалі системну корупцію та практику надання будівельних контрактів родичам високопосадовців. Вони також вимагають, щоб сам Вучич поніс відповідальність.

Протести активно підтримують студенти, учні, вчителі та освітні профспілки. Заняття у вищих навчальних закладах були призупинені, а студенти організували наметові містечка біля своїх факультетів.

Вучич заявив, що його не турбують ці протести і звинуватив студентів у тому, що вони протестують заради грошей. Він також пообіцяв опублікувати документацію щодо ремонтних робіт на станції та оголосив про субсидії для молодих людей на покупку житла, що деякі спостерігачі розцінили як спробу “задобрити” протестувальників.