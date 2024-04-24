Ленінське свято безкоштовної праці, або усім відомий радянський суботник, у Бердянську дещо затягнувся. Прибирання територій шкіл обмежилося не однією суботою. Суботник розтягнувся практично на тиждень.
Про це пише Центр національного спротиву.
Усе проходить, як у старі добрі часи – все зводиться до масштабної фотосесії з відповідним інструментарієм й небажання учнів займатися такою діяльністю.
Але проблему антисанітарії в тимчасово окупованих містах та селах України такі акції не вирішують. Брак двірників та працівників ЖКГ на анексованих територіях просто критична і сягає більше 80 відсотків.
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