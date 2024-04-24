Школярі тут змушені приводити до ладу не тільки прилеглі території, а й площі поза ними.

Ленінське свято безкоштовної праці, або усім відомий радянський суботник, у Бердянську дещо затягнувся. Прибирання територій шкіл обмежилося не однією суботою. Суботник розтягнувся практично на тиждень.

Про це пише Центр національного спротиву.

Усе проходить, як у старі добрі часи – все зводиться до масштабної фотосесії з відповідним інструментарієм й небажання учнів займатися такою діяльністю.

Але проблему антисанітарії в тимчасово окупованих містах та селах України такі акції не вирішують. Брак двірників та працівників ЖКГ на анексованих територіях просто критична і сягає більше 80 відсотків.