У тимчасово окупованому Бердянську місцева влада повідомляє про атаку безпілотників на порт. У місті припинили роботу громадські установи, зокрема навчальні заклади

Про це заявляє окупаційна влада Бердянську.

“Сьогодні вранці злочинний київський режим здійснив терористичну атаку на міський порт, імовірно, з використанням безпілотників-камікадзе. Працювала ППО. Усі чергові та оперативні служби на місці й розпочали роботу”, – йдеться у заяві.

Місцева влада додає, що через нібито атаку не працюватимуть громадські установи, зокрема школи та дитячі садки. Жителів просять не виходити на вулиці, утриматися від поїздок на автомобілі й, по можливості, бути подалі від вікон.