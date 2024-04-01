За перші три місяці цього року в Україні було зареєстровано 16,6 тисячі нових легкових автівок, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У березні українці придбали майже 6,7 тисячі нових авто, що у півтора раза більше ніж у 2023-му.

Про це свідчать дані Укравтопрому.

Найпривабливішою маркою у березня для українців стала японська Toyota – 1021 авто (+58%). На другому місці — Renault з показником у 955 проданих одиниць (+118%). Skoda закінчила місяць з показником у 452 проданих авто (+31%), що дозволило їй посісти третю сходинку рейтингу. На четвертому місці Volkswagen — 444 автівок (+3%). Замикає п’ятірку лідерів продажів BMW – 381 авто (+7%).

Від початку 2024 року українці імпортували майже 60 тисяч автівок. 14% від загальної кількості ввезених в Україну автомобілів припадає на електрокари. При цьому Volkswagen та Renault стали найпопулярнішими марками авто.