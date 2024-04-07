Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії щодо російсько-української війни.
Як відзначено, середньодобова кількість втрат росіян, убитими та пораненими, протягом березня 2024 року скоротилася на 74 особи за добу – до 913 осіб за добу.
Зменшення втрат відповідає меншій кількості зареєстрованих атак за останній місяць, наголошують оглядачі.
У британській розвідці пояснюють, що зменшення російських наступальних операцій, швидше за все, відображає низку факторів: період відпочинку та переоснащення після захоплення Авдіївки та намір зменшити кількість повідомлень про загиблих під час березневих виборів у Росії.
З моменту вторгнення в лютому 2022 року російські війська щодня зазнавали в середньому 658 втрат.
Але щороку спостерігалося зростання середньодобової кількості втрат: від 400 у 2022 році, 693 у 2023 році до 913 протягом першого кварталу 2024 року.
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