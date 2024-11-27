У центрі тимчасового розміщення біженців на території колишнього аеропорту "Тегель" у Берліні, де проживають тисячі українців, більшість висловлює бажання залишитися в Німеччині назавжди.

Про це повідомив голова Державного управління у справах біженців (LAF) Марк Зайберт, передає Berliner Zeitung.

За його словами, цей показник за останні півтора року змінився: якщо раніше більшість біженців планували повернутися в Україну, зараз 65% хочуть залишитися.

“Ми бачимо, що картина змінюється. Ми помічаємо це у більшій кількості відвідувачів на курсах німецької мови”, — зазначив посадовець.

Він наголосив, що українці також “дуже зацікавлені в пошуку роботи”. Водночас, українці продовжують отримувати підтримку: наразі LAF розміщує близько 9 тисяч біженців, з яких 3 тисячі перебувають у “Тегелі”. Частина знайшла приватне житло або була прийнята місцевими жителями.

Точну кількість українців, які проживають у Берліні, встановити складно, але за оцінками, їх може бути від 50 до 60 тисяч.