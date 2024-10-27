Російські війська атакували блокпост у Бериславі на Херсонщині. Загарбники скинули на поліцейських невідому хімічну речовину.

Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

“В результаті скиду з безпілотника вибухового пристрою хімічні опіки слизистої оболонки очей та дихальних шляхів отримали троє поліцейських віком 37, 38 та 47 років”, — йдеться у повідомленні.

Наразі загрози життю постраждалих немає.

Загалом за минулу добу російські війська обстріляли Херсон та 14 населених пунктів Херсонської області. Обстрілами пошкоджено 26 об’єктів – 23 приватні будинки, автомобіль, гаражне приміщення, газопровід.

Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, близько другої години дня ворог з артилерії вдарив по Станіславу на Херсонщині. В результаті артобстрілу постраждали троє людей: чоловіки 23 та 54 років, а також 52-річна жінка. Всі потерпілі дістали вибухові травми та контузії.