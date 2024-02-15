Росіяни заявили про обстріл Бєлгорода вдень 15 лютого, там прогриміла серія вибухів та зафіксовані падіння уламків. Могли загинути щонайменше шестеро людей, ще близько 23 постраждали.

Про це повідомляють російські пабліки та Міноборони РФ

У Бєлгороді пролунала низка вибухів, під час яких росіяни заявили про обстріл. Повідомляється про падіння уламків на торговельний центр “Магніт”, територію школи №42, на вулиці приватного сектору. Пошкоджені автомобілі.

Згідно з кадрами з місця подій, суттєво була пошкоджена лицьова частина ТЦ, зачеплені та посічені обидва поверхи будівлі, а також пункт набору води. У момент удару в ТЦ перебували місцеві, які прийшли по покупки.

Двоє чоловіків загинули на вході до ТЦ: уламок ракети впав там, коли вони заходили до будівлі. У пабліках повідомляється, що деяких людей “обстріл” застав на парковці біля ТЦ. Так, там загинула жінка з донькою.

Діти, які були у школі під час “прильотів”, спустилися на цокольний поверх у бомбосховищі. Додому нікого не відпускають, щоб не наражати на небезпеку.

Проте стало відомо що причиною інциденту стала ракета РФ котра тримала курс на Харків, і Бєлгодське ППО спрацювало точно по своїй ж цілі , і що не менш очікуванно міноборони РФ стверджує про збиття снаряду начебто української РСЗВ RM-70 Vampire.