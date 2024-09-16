У російському Бєлгороді 15 вересня зламали череп кремлівському пропагандисту Олександру Коробову на прізвисько «Краб». Він помер від завданих травм.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Пропагандист працював на каналі «Россия 1», очолював його бєлгородський пункт. В етері вихваляв воєнних злочинців з російської армії, а також створював продукти для ресурсу Міноборони РФ — телеканалу «Звезда». Королів також неодноразово отримував за це нагороди від лідера РФ Володимира Путіна.

Родом він з міста Комсомольск-на-Амурі Хабаровского краю РФ, але фактично жив у Бєлгороді. Водночас Коробов періодично навідувався до Москви «за інструкціями».

«У гонитві за визнанням та рублями від кремлівських господарів постійно виконував брудну роботу геть далеко від рідних місць — наприклад, на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях», — йдеться у повідомленні ГУР.

За даними української розвідки, пропагандист не лише готував неправдиві матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України.

ГУР МО наголосило, що за кожен воєнний злочин буде «справедлива відплата».