Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Пропагандист працював на каналі «Россия 1», очолював його бєлгородський пункт. В етері вихваляв воєнних злочинців з російської армії, а також створював продукти для ресурсу Міноборони РФ — телеканалу «Звезда». Королів також неодноразово отримував за це нагороди від лідера РФ Володимира Путіна.
Родом він з міста Комсомольск-на-Амурі Хабаровского краю РФ, але фактично жив у Бєлгороді. Водночас Коробов періодично навідувався до Москви «за інструкціями».
«У гонитві за визнанням та рублями від кремлівських господарів постійно виконував брудну роботу геть далеко від рідних місць — наприклад, на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях», — йдеться у повідомленні ГУР.
За даними української розвідки, пропагандист не лише готував неправдиві матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України.
ГУР МО наголосило, що за кожен воєнний злочин буде «справедлива відплата».