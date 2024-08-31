Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що ввечері 30 серпня внаслідок обстрілу в Бєлгороді загинули п’ятеро людей, поранень зазнали 46, серед яких шестеро дітей.

Про це він повідомив у Телеграм.

За словами Гладкова, зараз у лікарнях перебувають 37 осіб, семеро з них — діти.

“У місті пробиті покрівлі та вибиті вікна у двох багатоквартирних будинках, ще в одному пошкоджено скління. Крім того, у двох соціальних об’єктах та двох комерційних об’єктах пошкоджено скління та фасади. Також осколками посічено дев’ять автомобілів”, – написав він.

За даними губернатора, влучання без людських жертв зафіксовані також у двох прилеглих до Бєлгорода селищах.

Гладков звинуватив в ударі по місту українських військових.

В Міноборони РФ повідомили, що вночі їх ППО нібито збила 4 БПЛА над бєлгородською, орловською та курською областями.

Вранці 31 серпня, Гладков повідомив, що ЗСУ двічі обстріляли Шебекіно у Білгородській області. Внаслідок обстрілу, за словами губернатора, постраждали дві людини, а також дістали пошкодження житлові та комерційні будівлі, автомобілі тощо.