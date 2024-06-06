Про це у Телеграмі повідомив губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков.

«ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе атакували нафтобазу на території Старооскільського міського округу. Унаслідок вибуху сталося загоряння одного з резервуарів. Чотирма пожежними розрахунками осередок загоряння було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна в будівлі охорони. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

У ніч на четвер у Ростовській області Росії прогриміла серія вибухів і виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі.