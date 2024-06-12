Про це радник Білого дому Джон Кірбі повідомив під час онлайн-брифінгу.
“У четвер президент Байден і президент Зеленський зустрінуться, щоб обговорити нашу рішучу підтримку України як зараз, так і в майбутньому. Після цієї зустрічі обидва лідери – президент Байден і президент Зеленський – візьмуть участь у пресконференції”, — зазначив Кірбі.
Він підкреслив, що Сполучені Штати під час саміту G7 продемонструють чітку прихильність підтримці України.
“Ми зробимо сміливі кроки, щоби показати Путіну, що час не на його боці, і що він не може перечекати нашу підтримку в боротьбі України за свободу”, — заявляє Кірбі.
Представник Білого дому також наголосив, що наступ Росії загрожує не лише демократії в Україні, але фактично впливає на безпеку в усій Європі.
Кірбі зазначив, що на саміті буде оголошено про нові кроки у питанні заморожених суверенних активів країни-агресора та їх спрямування на користь України, щоби допомогти їй відновитися після агресії Путіна.
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