Білий дім офіційно підтвердив зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського на полях саміту "Групи семи" в Італії у четвер, 13 червня, після чого лідери країн проведуть спільну пресконференцію.

Про це радник Білого дому Джон Кірбі повідомив під час онлайн-брифінгу.

“У четвер президент Байден і президент Зеленський зустрінуться, щоб обговорити нашу рішучу підтримку України як зараз, так і в майбутньому. Після цієї зустрічі обидва лідери – президент Байден і президент Зеленський – візьмуть участь у пресконференції”, — зазначив Кірбі.

Він підкреслив, що Сполучені Штати під час саміту G7 продемонструють чітку прихильність підтримці України.

“Ми зробимо сміливі кроки, щоби показати Путіну, що час не на його боці, і що він не може перечекати нашу підтримку в боротьбі України за свободу”, — заявляє Кірбі.

Представник Білого дому також наголосив, що наступ Росії загрожує не лише демократії в Україні, але фактично впливає на безпеку в усій Європі.

Кірбі зазначив, що на саміті буде оголошено про нові кроки у питанні заморожених суверенних активів країни-агресора та їх спрямування на користь України, щоби допомогти їй відновитися після агресії Путіна.