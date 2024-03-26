Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу в Білому домі.
«Вони (члени Конгресу) мають просуватися вперед. Йдеться про нашу національну безпеку – так само як ми говоримо про допомогу Україні, це також наша власна національна безпека. Тут все пов’язано», – наголосила представниця адміністрації Байдена.
Вона підкреслила, що кращим варіантом було б ухвалення Палатою представників законопроєкту, який уже ухвалив Сенат. І якби він був винесений на розгляд спікером палати Майком Джонсоном, документ би отримав переважну підтримку, як і в Сенаті, де за нього проголосували 70 проти 29 законодавців.
Жан-П’єр зазначила, що Білий дім заохочуватиме спікера Джонсона винести цей законопроект на голосування.
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