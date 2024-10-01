Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника з Білого дому.
“США бачать ознаки того, що Іран готується незабаром завдати ударів по Ізраїлю із застосуванням балістичних ракет”, — наводить телеканал слова офіційної особи.
Чиновник зазначив, що Іран зіткнеться із серйозними наслідками в разі прямих ударів по Ізраїлю.
Обстановка на Близькому Сході залишається напруженою. З початку минулого тижня Ізраїль активно завдає авіаударів по півдню Лівану й Бейруту, знищуючи інфраструктуру “Хезболли”. Армія оборони Ізраїлю заявила про початок обмежених наземних рейдів проти об’єктів “Хезболли” в прикордонному районі на півдні Лівану.
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