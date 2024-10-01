Прапор Ірану несуть під вежею-пам'ятником Азаді (Свобода) в Тегерані, Іран, у неділю, 11 лютого 2024 року.

Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника з Білого дому.

“США бачать ознаки того, що Іран готується незабаром завдати ударів по Ізраїлю із застосуванням балістичних ракет”,  наводить телеканал слова офіційної особи.

Чиновник зазначив, що Іран зіткнеться із серйозними наслідками в разі прямих ударів по Ізраїлю.

Обстановка на Близькому Сході залишається напруженою. З початку минулого тижня Ізраїль активно завдає авіаударів по півдню Лівану й Бейруту, знищуючи інфраструктуру “Хезболли”. Армія оборони Ізраїлю заявила про початок обмежених наземних рейдів проти об’єктів “Хезболли” в прикордонному районі на півдні Лівану.