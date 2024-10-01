США отримали інформацію, що Іран найближчим часом планує запустити балістичні ракети по Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника з Білого дому.

“США бачать ознаки того, що Іран готується незабаром завдати ударів по Ізраїлю із застосуванням балістичних ракет”, — наводить телеканал слова офіційної особи.

Чиновник зазначив, що Іран зіткнеться із серйозними наслідками в разі прямих ударів по Ізраїлю.

Обстановка на Близькому Сході залишається напруженою. З початку минулого тижня Ізраїль активно завдає авіаударів по півдню Лівану й Бейруту, знищуючи інфраструктуру “Хезболли”. Армія оборони Ізраїлю заявила про початок обмежених наземних рейдів проти об’єктів “Хезболли” в прикордонному районі на півдні Лівану.