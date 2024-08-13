Якщо російського диктатора Путіна так непокоїть ситуація в Курській області, він має простий спосіб вирішити це питання – просто забратися геть з України.

Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Єдині, хто перебуває у стані війни в Україні – це самі росіяни. Це вони вторглися до України, а Україна – від самого початку захищається від агресії. Це війна Росії проти України”, – сказав представник Білого дому.

Кірбі обурили заяви російських пропагандистів і високопосадовців про те, що нібито операція у Курській області координується Заходом. На його думку, це не що інше, як кремлівська пропаганда.

“Якщо Путіну щось не подобається, є дуже просте рішення – хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну”, – підсумував представник Білого дому.