Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
“Єдині, хто перебуває у стані війни в Україні – це самі росіяни. Це вони вторглися до України, а Україна – від самого початку захищається від агресії. Це війна Росії проти України”, – сказав представник Білого дому.
Кірбі обурили заяви російських пропагандистів і високопосадовців про те, що нібито операція у Курській області координується Заходом. На його думку, це не що інше, як кремлівська пропаганда.
“Якщо Путіну щось не подобається, є дуже просте рішення – хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну”, – підсумував представник Білого дому.
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