У Білому домі натякнули на адаптацію політики в умовах залучення Північної Кореї до війни проти України.

Про це повідомляє The New York Times.

Заступник радника президента США з питань національної безпеки Джон Файнер відмовився прямо підтвердити, чи дозволили Штати Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по військових об’єктах на території Росії.

У своєму виступі Файнер зазначив, що Сполучені Штати реагують на нові виклики, зокрема на підтвердження використання російською армією підкріплення з боку Північної Кореї.

“Якщо є обставини, які розвиваються і змінюються, ви знаєте, ми будемо розвиватися і змінюватися, щоб відповідати їм і дозволити українцям продовжувати захищати свою територію і свій суверенітет”, – підкреслив представник Білого дому.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден вперше погодив використання Україною американських далекобійних ракет ATACMS для ударів по території Росії.

Як повідомляє портал Axios, наразі йдеться про Курську область, а ухвалене рішення пов’язане з реакцією на участь північнокорейських військ у війні.