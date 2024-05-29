США не змінять політику підтримки військових операцій Тель-Авіва після нанесеного Ізраїлем ракетного удару по табору біженців у Рафаху, внаслідок якого загинули десятки палестинців.

Про це під час брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Ми й далі не вважаємо, що велика наземна операція в Рафаху була б виправданою. Ми не хочемо, щоб ізраїльтяни вклинювалися в Рафах великими підрозділами. І ми не бачимо цього на даний момент. Після цього удару в неділю я не можу говорити про зміни у політиці. Це просто сталося», — підкреслив Кірбі.

Він зазначає, ізраїльтяни збираються провести належне розслідування, з якого можна буде робити відповідні висновки.

Відповідаючи на запитання, яка кількість жертв серед цивільного населення спонукала б США до зміни політики, Кірбі відповів, що “тут немає мірила чи квоти”, так само як і немає правильної кількості жертв серед цивільних.

Заступниця речника військового відомства Сабріна Сінґх висловила аналогічну позицію.

«Ми все ще вважаємо: те, що відбувається в Рафаху, і те, що роблять [ізраїльські військові], має обмежений характер», — заявила у вівторок журналістам заступниця речника військового відомства Сабріна Сінґх.