Візит президента України Володимира Зеленського на збройовий завод у Пенсильванії та зустріч з губернатором-демократом Джошем Шапіро є "дуже схожими" на спільний захід Зеленського з губернатором-республіканцем, що відбувся два місяці тому в штаті Юта.

Про це на брифінгу повідомили речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

“Отже, дозвольте мені просто пояснити, тому що я знаю, що про це вже багато говорили. Отже, українці відвідають підприємство, на якому працюють американські робітники, які, як ви знаєте, виробляють критично важливу продукцію, що використовується українськими військовими щодня на передовій на лінії свободи. Через те, що це має центральне значення — їхнє — для подальшого існування їхньої країни, ця ідея прийшла від українців, а не від нас”, — підкреслила речниця.

Вона також додала, що після звернення України до Білого дому з цим запитом Офіс оборони виконав свою звичайну процедуру, визначивши, як організувати транспортування іноземних лідерів, що часто відбувається під час їхніх візитів до США.

“І весь світ знає, що це той, кого Путін бажає вбити. Він дав дуже чітко зрозуміти, коли мова йде про президента Зеленського”, — зазначила Жан-П’єр.

Крім того, прессекретар нагадала, що всього два місяці тому президент Зеленський відвідував Юту, де провів захід з губернатором-республіканцем. Жан-П’єр зазначила, що це був дуже схожий захід.